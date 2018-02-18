“رئيس جمعية مستثمري دمياط” يعلن تأثر المناطق الصناعية بالأمطار محدود

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جمعية مستثمري دمياط “أسامة حفيلة” حول تأثير سقوط الأمطار على بعض المناطق الصناعية في الدولة المصرية، وأكد إن الإضرار الناتجة عن الأمطار تعد أضرار ضئيلة جداَّ.

وأضاف “أسامة حفيلة” أن تأثيرات الأمطار على المناطق الصناعية الجديدة محدودة جداَّ حيث أن تلك المناطق مجهزة من أجل استقبال أي طوارئ أو تغيرات، وأوضح أن التأثير المحدود سوف يتمثل فقط في صعوبة نقل العمال الخاصة حيث أن هناك العديد من العمال يقطنون في مناطق بعيدة عن مصانعهم، بالإضافة إلى صعوبة نقل البضائع المصنعة.

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وأضاف أسامة حفيلة قائلاً “المدينة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة قد تم تجهيزها بنسبة تسعين في المئة، عن طريق البنية التحتية المتمثلة في بالوعات الأمطار إلى جانب سيارات لشفط المياه”، وأكد أنه لم يتم تشكيل أي مشاكل حتى الوقت الراهن.

وجاءت تلك التصريحات عقب تساقط الأمطار على العديد من المناطق الصناعية بغزارة مساء أمس الموافق يوم السبت السابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 مثل مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة برج العرب القائمة في محافظة الإسكندرية، ومدينة دمياط، ومدينة العاشر من رمضان.

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