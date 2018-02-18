“رئيس شعبة الأرز” يعلن عن أسباب ارتفاع أسعاره

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة الأرز “رجب شحاتة” عن ارتفاع أسعار الأرز الشعير حيث سجل سعر طن الشعير العريض خمسة آلاف جنيه مصري، ورفيع الحبة سجل أربعة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيه للطن الواحد.

وأعلن رجب شحاتة أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز هو العمل على تخفيض مساحات الأراضي الزراعية بمحصول الأرز إلى جانب ارتفاع الطلب عليه من قبل الشركات استعداداً لموسم شهر رمضان القادم.

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وأشار رجب شحاته أن الفترة السابقة قد شهدت تراجع في المعروض من الأرز مما أدى إلى زيادة الطلب عليه مما نتج عنه ارتفاع في أسعار الأرز بصورة تدريجية على مدار الأسبوع السابق.

وأعلن رجب شحاته أن اتحاد الصناعات المصرية سوف يشهد ارتفاع في أسعار الأرز خلال الفترة القادمة ذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم القادم.

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