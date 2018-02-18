وزارة الزراعة تعلن وقف قرار جمع الضرائب على صيد الاسماك

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قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة إن وزير الزراعة ألغى قرار هيئة مصايد الأسماك الصادر اليوم الاحد بجمع جنيه لكل كيلو من الأسماك المصطادة من البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​وبعض الضرائب السنوية التي تم فرضها على القوارب.

وأشار في مقابلة هاتفية مع برنامج “الرأي العام” الذي يذاع على فناة “تين” الفضائية إلى أن الإلغاء مؤقت لفترة غير محددة، مؤكدا أنه تم الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعيشها الموطنون في البلد، ولا سيما الصيادين.

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