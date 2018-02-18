مصدر من وزارة الإسكان: طلعت مصطفى تتفاوض من أجل التوسع في القاهرة الجديدة

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صرح مصدر مطلع من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية الجديدة، أن مجموعة طلعت مصطفى، تتفاوض للحصول على 5 آلاف فدانا، لتكون توسعات مدينة في القاهرة الجديدة، تبلغ مساحة التوسع 15 ألف فدان، جنوب طريق عين السخنة الجديد، والثالثة تتبع إداريا.

وقال المصدر إن الوزارة تريد منح المجموعة ألف فدان فقط، في حين تصر الأخيرة على 5 آلاف فدان لتنفيذ نمطها الاستثماري الذي يعتمد على إنشاء مدن حضرية متكاملة على غرار مدينتي ومدينة رحاب .

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وأضاف أن المجموعة عرضت تطوير المساحة بشكل فردي من خلال البيع النهائي أو من خلال الشراكة التي تجري دراستها حاليا.

وكشف أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر المتر 4 آلاف جنيه على خلفية ارتفاع أسعار الأراضي بالقاهرة الجديدة وكذلك رأس المال الإداري الذي بلغ متوسطه 4 آلاف جنيه.

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