وزارة الصناعة تساهم في إعادة تشغيل 11 مصنع

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الداخلية، المهندس “طارق قابيل” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن أعداد المصانع المتعثرة قد وصلت إلى 871 مصنع، مضيفا أن هذا العدد هو ما تم التقدم به لمركز تحديث الصناعة وذلد بدءا من عام 2012.

حيث قام المركزي وفقا لقابيل بعمل دراسة شاملة للحالة التي وصل إليها كل مصنع على حدة، وقد توصل المركز من خلال تلك الدراسة إلى أن المركز لديه القدرة على مساعدة نحو 135 مصنع من أعداد المصانع المتعثرة.

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وإلى الآن، تمكن المركز من إعادة تشغيل ما يصل إلى 66 مصنع، كما توصلت الوزارة خلال الفترة الأخيرة إلى عقد شراكة مع مجموعة من الجهات المعنية، حيث ستقوم من خلال تلك الشراكة بالعمل على تأسيس صندوق إدارة مخاطر.

وأضاف قابيل، أن رأس مال الصندوق يصل إلى 150 مليون جنيه، حيث تعمل الوزارة والمركزي من خلال هذا الصندوق على تقديم المساعدة لباقي المصانع المتعثرة والتي تواجه مشكلات بخصوص عملية الإنتاج.

الجدير بالذكر أن تلك التفاصيل قد ذكرها وزير الصناعة خلال الرد الذي قام به مؤخرا، وذلك بخصوص المساعدة التي تقدمها الوزارة للمصانع المتعثرة، وكان هذا خلال المؤتمر الأخير الذي تم عقده من قبل اتحاد الصناعة المصرية، والذي جاء بعنوان “الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطني”.

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