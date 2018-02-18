المالية تستعد لطرح سندات دولية خلال العام المالي القادم بقيمة 4 مليار دولار

Advertisements

أعلنت وزارة المالية خلال التقارير الأخيرة والتي قامت بنشرها، أنها عازمة خلال العام المالي القادم على طرح سندات خزانة دولية بقيمة تتراوح مابين 3 وحتى 4 مليار دولار.

حيث ستقوم وزارة المالية خلال العام المالي القادم بالعمل على تنويع مصادر الدخل للبلاد، وذلك من خلال السندات الدولية والتي تقوم بالإعداد لطرحها في ذلك الوقت.

Advertisements

هذا وقد قامت وزارة المالية بالنيابة عن الحكومة المصرية بطرح سندات دولية على ثلاثة شرائح ” 5 و 10 و30″ بقيمة 4 مليار دولار، وكان هذا خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح قد شهدت طلبات شراء تخطت قيمتها ال12 مليار دولار، هذا على الرغم من التقلبات الأخيرة والتي عانت منها الأسواق العالمية مؤخرا.

حيث جاءت الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة عوائد السندات الأمريكية في الفترة الأخيرة كأحدى النتائج الهامة التي ترتبت على تلك التقلبات، والتي ساهمت في وصول العوائد إلى أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات.

اقرأ أيضا :