تفاصيل طرح الأراضي في القاهرة الجديدة بالمزاد العلني

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قام الجهاز المركزي ببتعمير بالإعلان عن طرح نحو 20 قطعة من الأراضي السكنية المميزة التابعة للقاهرة، وذلك من خلال المزاد العلني الذي نظمه الجهاز مع الإدارة العامة للأملاك، وذلك بالنيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد تراوحت مساحات الأراضي التي تم طرحها من قبل الجهاز إلى ما بين 84.375 متر مربع و 234.60 متر مربع، وكانت الأراضي تابعة للمجاورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والأولى والثانية، كما تتبع تلك الأراضي كشروع المجتمع السكني الجديد.

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ومن المقرر أن يقوم الجهاز خلال يوم الاثنين الموافق 12 مارس بعقد أولى جلسات المزاد، وسيكون هذا في مدينة 15 مايو، حيث يمكن سحب كراسات الشروط التي توضح تفاصيل الأراضي من خلال جهاز المشروعات المشتركة في حلوان.

هذا وتقوم شروط الحجز لتلك الأراضي بصورة أساسية على القانون رقم 89 التابع لعام 1998 وكذلك التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون واللائحة التنفيذية التابعة له وكراسة الشروط.

وجاءت تصريحات رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي ورئيس قطاع الإسكان والمرافق وكذلك وكيل أول الوزارة، المهندسة “نفيسة هاشم” تشير إلى الوحدات السكنية البالغ عددها 540 وحدة سكنية والتي تم طرحها من خلال حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، وذلك ضمن مشروع إسكان المستقبل 3.

حيث أعلنت عن طرح تلك الوحدات بنظام القرعة العلنية بمنطقة التجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، وسيتم الطرح من خلال التعاون مع بنك التعمير والإسكان، حيث تعمل الوزارة من خلال تلك الإجراءات على تلبية رغبات المواطنين بالنسبة لمختلف الشرائح، وعلى رأسها إمتلاك وحدة سكنيةبأسعار مناسبة للجميع.

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