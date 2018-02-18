البريد يؤكد على ثبات اسعار الفائدة على دفاتر التوفير

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وصرح عصام الصغير رئيس الهيئة الوطنية للبريد بأن سعر الفائدة على دفتر الادخار، كما هو، لم يتغير حتى الآن، وأنه لا يوجد طلب للمناقشة أو الدراسة، وكان البنك المركزي قد قرر خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1٪، وقررت عدة بنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات والحسابات الجارية.

وقال الصغير إنه لم تحدث أي تغيرات في معدل الفائدة على الحسابات البريدية التي تبلغ حاليا 10.25 في المئة، وبحسب الصغير فإن للبريد وضعًا خاصًا مقارنة بالبنوك، حيث إن معظم حسابات المودعين هي حسابات جارية، تسمح لهم بأن يقوموا بإيداع مبالغ وسحبها خلال نفس الأسبوع.

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ويصل عدد حسابات توفير البريد إلى 24 مليون دفتر بإجمالي 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة على حسابات التوفير، قريبة من التي تحتسبها البنوك في نفس فئة حسابات التوفير، وتحتسب على الودائع طويلة الأجل

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