هيئة البريد : فائدة دفتر التوفير ثابتة بدون خفض

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أعلن رئيس الهيئة القومية للبريد “عصام الصغير” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن ثبات قيمة الفائدة التي تمنحها الهيئة على دفتر التوفير، حيث أضاف خلال التصريحات أنه لم يتم تقديم طلب دراسة أو مناقشة بخصوص النسبة حتى هذه اللحظة.

وكان المركزي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن قراره الخاص بخفض سعر الفائدة، وكانت قيمة الانخفاض التي قررها المركزي تعادل 1%، وبالتالي جاء قرار البنوك الأخير خاص بخفض قيمة الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات.

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هذا وأكد الصغير خلال التصريحات الأخيرة التي قام بها على ثبات نسبة الفائدة التي تمنحها هيئة البريد على دفاتر التوفير، والتي تعادل 10.25%.

وقد أضاف الصغير كذلك، أنه ربما جاء ثبات النسبة من قبل البريد باعتبار وضع البريد يختلف كثيرا عن وضع البنوك، حيث تعتبر حسابات البريد من الحسابات الجارية والتي يمكن من خلالها وخلال أسبوع واحد فقط من وضع المبلغ وسحبة من جديد.

ووفقا للصغير، فإن أعداد دفاتر التوفير لدي البريد تصل إلى 24 مليون دفتر، بقيمة تقدر بنحو 200 مليار جنيه، حيث يتقوم الهيئة باحتساب نسبة الفائدة على الودائع طويلة الأجل، وهي تعتبر قريبة إلى حد كبير من نسبة الفائدة التي تمنحها البنوك على حسابات التوفير.

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