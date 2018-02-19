“شبكة Athena Bitcoin” تعلن دعمها للبيتكوين كاش

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تابع موقع مصر 365 إتاحة “البيتكوين كاش BCH” في العديد من المواقع الملموسة الجديدة في جميع أنحاء الدولة الأمريكية، حيث تم إضافة شبكة الصراف الآلي في الولايات المتحدة الأمريكية “Athena Bitcoin” بجميع أجهزة الصراف الآلية لدعم بيع وشراء عملة البيتكوين مقابل العملات النقدية الورقية.

وقد أعلنت “شبكة الصراف الآلي للعملات الرقمية في الغرب الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية” خلال الفترة الأخيرة عن إتاحة البيتكوين الكاش على جميع آلاتها الآلية المصرفية، وتعمل الشبكة الصراف الآلي على إتاحة العديد من العملات الرقمية المشفرة الإلكترونية الأخرى مثل اللايت كوين.

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وتتيح شبكة الصراف الآلي عمليات البيع والشراء العملة الرقمية، مما يدل على أن حاملي عملة البيتكوين الكاش لم يكتسبوا فقط طريقة من أجل العمل على زيادة ممتلكاتهم من البيتكوين، بل أصبحت لديهم القدرة الكبيرة على مبادلة عملة البيتكوين بأي عملة ورقية متاحة بكل سهولة.

وأوضحت شبكة الصراف الآلي لجميع عملائها أن عملة البيتكوين كاش تعد عملة مستقلة ولها سعر مختلفة، وبالتالي فإنها بحاجة إلى استخدام محفظة دعم BCH ليتم شراء العملة الرقمية، وذلك بسبب أن محفظة Athena Bitcoin لا تدعم “البيتكوين كاش” إلى الوقت الراهن، وأكدت الشركة على أنها تعمل في الوقت الراهن على اتاحة دعم لعملة البيتكوين في القريب العاجل.

وتمتلك شبكة الصراف الآلي في الولايات المتحدة الأمريكية “Athena Bitcoin” 55 جهاز صراف آلي في ثمان ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي “ولاية فلوريدا، وولاية بنسلفانيا، وولاية كاليفورنيا، وولاية تكساس، وولاية أوهايو، وولاية ميسوري، وولاية جورجيا، وولاية أيلينوي”، بالإضافة إلى وجود آلة صرف واحدة تقع في يوكاتان القائمة في المكسيك.

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