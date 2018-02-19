“الزراعة” تعلن تحديد سعر شراء القمح المحلي خلال مارس القادم

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان رسمي صادر عنها اليوم الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 وتضمن أن جمهورية مصر العربية سوف تقوم بتحديد سعر شراء القمح المحلي خلال شهر مارس القادم قبل شهر من بدء موسم الحصاد.

ولم تعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ما إذا كانت جمهورية مصر العربية والتي تعد أكبر الدولة المستوردة للقمح في العالم ما إذا كان سوق تظل على نظام ربط سعر شراء محصول القمح المحلي المصري مع الأسعار العالمية أم أنها سوق تعود إلى نظام تقدم من خلال الدعم للمزارعين عبر سعر أعلى من أسعار القمح العالمية.

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وقد قامت جمهورية مصر العربية خلال العام السابق 2018 بشراء ما يعادل 3,6 مليون طن من القمح تبعاً برنامج التسعير الجديد، وأضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية إن استهلاك الدولة المصرية من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم بلغ حوالي 9 مليون طن سنوياً.

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