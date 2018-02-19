“التخطيط” تعقد اجتماع مع “المدرسة الفرنسية” لوضع الخطط التدريبية للشباب

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تابع موقع مصر 365 عقد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “هالة السعيد” اجتماع مع وفد من “المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة ENA” تحت رئاسة من رئيس المدرسة “باتريك جيرارد” على هامش استقبال رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لرئيس المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة في القاهرة.

وقد تم قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنشر بيان عن فعاليات الاجتماع الذي تناول مناقشة الخطوات والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من أجل البدء في وضع الإطار التدريبي للشباب والعمل على تحديد برامج وآليات التدريب.

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كما تناول الاجتماع أيضا مناقضة عقد “توأمة” إلى جانب مناقشة العديد من الخطوات التنفيذية في إطار تحقيق التعاون المشترك في مجال تدريب الشباب بين “المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة” و”الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب”، تبعاً للتوجيهات الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

تصريحات “هالة السعيد” حول برنامج تدريب الكوادر البشرية

وصرحت الدكتورة “هالة السعيد” على هامش الاجتماع على أهمية التعاون الفرنسي المصري في مجال تدريب الكوادر البشرية والذي يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب الروابط التاريخية بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الفرنسية.

وأكد الدكتورة هالة السعيد على أن الاستثمار في البشر والكوادر البشرية هو أغلى أنواع الاستثمارات، وأشارت إلى الدور الرئيسي لعملية التدريب الهادفة إلى النهوض بمستوى الجهاز الإداري بجمهورية مصر العربية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف الأول والأخير هو “المواطن المصري” حيث أن النفع العائد من رفع كفاءة الكوادر البشرية يعمل على جعل المواطن يقدم الخدمات بطريقة أسرع وأسهل بالإضافة إلى العمل على مكافحة الفساد ونشر الشفافية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن ملف العمل على تطوير الجهاز الإداري في الدولة المصرية يعد من أهم الملفات التي تتولها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث أن الجهاز الإداري هو العمود الفقري للدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الوزارة قد انتهت من وضوع استراتيجية من أجل العمل على بناء القدرات والتي تتضمن العديد من المحاور الأساسية وهي العمل على تدريب الموظفين الجدد في جهاز الدولة المصرية على أساس الخدمة العامة، والعمل على توفير برامج تدريبية على حسب المسار الوظيفي لجميع الموظفين في الدولة.

وأضافت الدكتور هالة السعيد أن البرنامج التدريبية من أجل العمل على تحسين الإدارة الوسطى والقيادات تعد أول مرة تطرح من قبل “الحكومة المصرية” على برنامج الموظفين على المعاش تحت مسمى “بداية جديدة” عن طريق تقديم رسائل سيكولوجية وتشجيعية بقدرات على العطاء إلى جانب رسائل تعمل على تغطية جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمل على اكتشاف الكفاءات للاستعانة بها في المجالات المختلفة.

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