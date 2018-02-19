العملات الإلكترونية تتعافى خلال تعاملات اليوم والبيتكوين تتجاوز ال11 ألف دولار

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شهدت العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الاثنين ارتفاع ملحوظ، وتمكنت القيمة السوقية للعملات من تخطي 500 مليار دولار، وكان من بين العملات الإلكترونية التي ارتفعت قيمتها اليوم عملة البيتكوين، والتي نجحت خلال تعاملات اليوم في تخطي ال11 ألف دولار.

هذا وقد نجحت عملة البيتكوين الإلكترونية خلال تعاملات الأحد بالأمس في تجاوز قيمة 11300 دولار، ويذكر أن البيتكوين قد شهدت تراجع وهبوط ملحوظ منذ فترة أسبوعين.

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وقد وصلت قيمة العملة خلال فترة التراجع والهبوط تلك إلى نحو 7000 دولار، وقد جاء هذا التراجع بالتزامن مه الموجة البيعية والتي قد اجتاحت السوق العالمية خلال تلك الفترة، هذا بجانب التحذيرات التي قد ارتفعت في هذا الوقت بخصوص تداول العملة الإلكترونية.

هذا وقد نجحت عملة البيتكوين في تخطي مستوى ال10 آلاف دولار، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي والتي نجحت خلالها في بدء موجه التعافي من جديد، بينما ارتفعت عملة الإيثريوم على الجانب الآخر بقيمة2.6 دولار.

وعلى الرغم من تلك الارتفاعات التي شهدتها عملة الإيثريوم إلا أنها لا تزال عند مستوى 951.2 دولار ولم تستطه الوصول إلى 1000 دولار بعد.

وسجلت الريبل خلال التعاملات كذلك ارتفاع بنسبة 3.5%، ما يعادل نحو 1.16 دولار، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة بيتكوين كاش، والتي قد سجلت نسبة 4%، مما أهل لها الوصول إلى مستوى 1547.2 دولار.

كما وصلت عملة الليتكوين بعد الارتفاعات التي طرأت عليها إلى نحو 225 دولار، وذلك بعد الارتفاع بقيمة 2.9%، ووصلت القيمة الإجمالية للعملات الإلكترونية خلال التعاملات في السوق العالمية وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة إلى نحو 497.4 مليار دولار، كما سجلت العملات خلال تعاملات الأمس نحو 515 مليار دولار.

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