توقعات بهبوط العملات الإلكترونية في أي لحظة قرب “الصفر”

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أعلن مصمم عملة الإيثريوم خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها اليوم، أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجع كبير بالنسبة للعملات الناشئة أو الحديثة، وذلك خلال تعاملات الفترة القادمة.

وأكمل “فيتلك باترن” يوم السبت الماضي، وذلك خلال التوقعات التي نشرها على حسابه الخاص على تويتر، أن الاستثمار في العملات الإلكترونية خلال الفترة القادمة ملئ بالخطورة، وذلك في ظل وجود احتمالات قوية بتراجه قيمة العملات الإلكترونية وخاصة الناشئة منها إلى مستوى الصفر, وذلك خلال التعاملات في أي فترة.

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وقد مرت تعاملات العملات الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية بسلسلة من التراجعات الحادة، والتي أدت إلى هبوط قيمة عملة البيتكوين إلى مستوى ال7000 جنيه، وذلك وسط ارتفاع الأصوات التي نددت بتداول العملات الإلكترونية في السوق.

كما أكد باترن كذلك على أن قيمة الأموال التي يجب أن يستثمرها المرء في مجال العملات الإلكترونية، لا يجب أن تتجاوز القيمة التي يمكن تحملها في حالة فقدانك لها.

كما أن الأصول التقليدية تعتبر المكان الآمن لتخزين المدخرات الخاصة بك، وهي لا تزال متاحة للجميع، هذا في حالة ما إذا كنت تبحث عن مكان لتخزين مدخراتك فيه.

وسجلت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ بقيمة 4.7%، وذلك خلال التعاملات مع حلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت جرينتش، حيث وصلت العملة إلى مستوى 11007.6 دولار، هذا وارتفعت العملات الإلكترونية الأخرى ومنها الإيثريوم والتي سجلت ارتفاع بقيمة 2.6% لتصل إلى مستوى 951.8 دولار.

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