توقعات بانخفاض جديد بأسعار الفائدة بداية مارس المقبل

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أعلن بنك استثمار “أرقام كابيتال” خلال مجموعة من التقارير التي نشرها مؤخرا عن توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث أكد البنك أن المركزي من المتوقع أن يعلن في اجتماع مارس القادم عن خفضه لأسعار الفائدة مرة أخرى بعد الانخفاضات التي أقرها المركزي خلال اجتماعه الأخير بقيمة 1%.

وقد لفت البنك أيضا خلال التقرير إلى توقعاته بخصوص استقرار أسعار الفائدة وذلك مع حلول شهري مايو ويونيو 2018، وذلك قبل إجراءات الحكومة بخصوص خفض قيمة الدعم بالنسبة المقرره وذلك مع حلول العام المالي 2018/2019.

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حيث ساهم قرار خفض أسعار الفائدة والذي قد اتخذه المركزي خلال اجتماعه الأخير في العمل على تحسين قيمة العجز الذي تعاني منه الموازنة، وذلك عندما يتزامن هذا القرار مع خفض الدعم على السلع والمنتجات، وذلك خلال العامين القادمين، وبالتالي تتمكن الحكومة من تحقيق قيمة فائض 0.19%.

هذا وقد أعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير والذي كان يوم الخميس الماضي عن قرار خفض قيمة الفائدة بنحو 1%، وذلك بالنسبة لمعدلات الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة، وبالتالي أصبحت نسبة الفائدة وفقا لهذا القرار الجديد 18.75 و 17.75 و 18.25 على التوالي، وكذلك قرار خفض سعر الائتمان إلى 18.25% بعد خفض بنسبة 1%.

ووفقا للجنة السياسات النقدية، فإن القرار الخاص بسعر الفائدة قد جاء ليتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة، وكذلك حالة الاستقرار التي تشهدها الأسعار في السوق وذلك على المدى المتوسط.

وشهد معدل التضخم الرئيسي على أساس سنوي تراجع في ديسمبر 2018 إلى 17.1% وذلك بعد أن كانت قيمته قبل هذا التراجع تعادل نحو 21.9%.

كما نشرت وكالة “كابيتال ايكونوميكس” توقعاتها بخصوص تراجع معدل التضخم خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه سيسجل رقم أحادي خلال فترة تتراوح ما بين 6 وحتى 9 أشهر.

وأضاف الوكالة أيضا أن الانخفاضات المتوقعة بمعدلات التضخم تشير إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية نحو خفض سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الفائدة مع نهاية 2018 إلى نحو 13.75%.

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