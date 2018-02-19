“الاستثمار” توقع اتفاقية مع “ماجد الفطيم” لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة” بتوقيع اتفاقية مع “شركة ماجد الفطيم” على أن يتكون الهدف إقامة مائة متجر كارفور للتجزئة يتبع نظام “المناطق الاستثمارية” في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد جاء عقد الاتفاق التجارية مع شركة ماجد الفطيم في إطار سعي الحكومة المصرية للعمل على توفير السلع الأساسية للمواطن المصرية ذات جودة عالية وقيمة سوقية عادلة.

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كما هدف توقيع الاتفاقية مع شركة ماجد الفطيم إلى العمل على توفير أماكن الوصول إلى المتاجر والمراكز التجارية والعمل على الاستفادة مع جميع المنتجات المتاحة في تلك المراكز التجارية.

سحر نصر توقيع اتفاقية “شركة ماجد الفطيم” تؤكد على دعم المستثمرين الأجانب بمصر

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن توقيع الاتفاقية مع شركة ماجد الفطيم تعد رسالة واضحة إلى جميع المستثمرين في خارج الدولة المصرية من الشركات الرائدة على أن جمهورية مصر العربية وجميع الكيانات والمؤسسات الحكومية تعمل على تدعيم المستثمرين على طول الطريق.

وأكدت الدكتورة سحر نصر على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي التي نصت على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة للعمل على توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بما فيها “السلع التموينية الرئيسية” للمواطن المصري بجودة عالية إلى جانب أسعار منخفضة تعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والعمل على تقريب المراكز التجارية إلى المستهلكين لسهولة الوصول إليها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الهدف من إقامة المراكز التجارية هو العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في الدولة المصرية والاستفادة من جميع المنتجات المتاحة بجميع المراكز التجارية، وهذا الأمر كله سوف يعود بالنفع في النهاية على إنعاش وتنمية الاقتصاد المصري والعمل على توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وفرض العمل الغير مباشرة لجميع المواطنين المصريين.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن المراكز التجارية المتميزة سوف تكون بنظام “المناطق الاستثمارية المرنة” والذي يعمل على توفير امتيازات وحوافز كثيرة للمستثمر بما ينعكس في نهاية الأمر في صالح المواطن المصرية.

وصرحت الدكتورة سحر نصر قائلة ” يأتي اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نظرا لامكانياته العالية وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه في المواقيت المحددة بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي في السعي الدائم لتخفيف الأعباء على المواطن المصري بكافة الوسائل الممكنة”.

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