تعرف على تفاصيل التأمينات الخاصة بالفقراء والمهمشين

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع عاجل مساء يوم 19/2/2018 مع المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي “طارق عامر” ، و “محمد عرفان” الذي يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي، أن الإجتماع قد تضمن عرض أهم ملامح المشروع المقترح الخاص بتأمين الفقراء والمهمشين، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على الاهتمام بإعداد لوائح قانونية منظمة لهذه المبادرة، حتى يتم العمل على هذا المشروع في أقرب وقت، وذلك حتى يعزز من حقوق العمال، ويحقق أقصي فائدة لهم، كما يساعد أيضاً في الظروف الإقتصادية والإجتماعية.

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وسوف تقوم البنوك المصرية وشركة مصر لتأمينات الحياة، بإصدار وثيقة تفصيلية عن شهادة الاستثمار التي من المقرر إطلاقها قريباً بإسم “أمان المصريين.

وتضمنت هذه الوثيقة أن الشهادات عبارة عن منتج به العديد من المزايا البنكية والتأمينية، التي توفر تغطية غير مسبوقة، وليس لها أي مردود اقتصادي واجتماعي له أثر كبير وذلك لأنه قد يستهدف جميع الفئات المجتمعية والتي لا تتمتع بأي تأمين، كما حددت الوثيقة الفئات التي سوف بهذه الشهادة ومنها، الوفاة لأي سبب وسوف يتم الصرف لصالح المستفيدين المحددين والذي يحددهم مالك الشهادة بنفسه، وهو عبارة عن دفعة واحدة تبدأ من 10 آلاف جنيه لحالات الوفاة الطبيعية، و50 ألف جنيه في حالات الوفاة بسبب حادث، ويمكن صرف التعويض علي هيئة معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات وذلك طبقاً لاختيار الشخص المؤمن عليه، كما تدخل الشهادة سحب علي مبلغ مالي 10 آلاف جنيه كل 3 أشهر لحوالي 200 فائز.

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ومن أهم شروط هذه الوثيقة أن لا يزيد عدد الشهادات للفرد الواحد عن 5 شهادات، والتي تبلغ القيمة الإجمالية لهم 2500 جنيه، وذلك في جميع البنوك التي سوف تشارك في هذه المبادرة، ومن الممكن أن يشتري الفرد الشهادة من أكثر من بنك بالبطاقة الشخصية فقط،والشهادة متاحة للمواطنين الذين قد بلغوا 18 عام وحتى 59 عاماً.

كما أكدت الوثيقة أن عوائد هذه الشهادات موحدة في جميع البنوك، ويمكن استرداد قيمتها الإسمية في أي وقت و قبل تاريخ استحقاقها، ولكن في هذه الحالة سوف تتوقف جميع مزاياها على الفور، وفي حالة استرداد الشهادة فئة ال 500 جنيه تسترد ب 596 جنيهاً. وأكدت الوثيقة أن التوجه لصرف المستحقات للورثة المحددين في حالة الوفاة، في المقر الرئيسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، أو الفروع الخاصة بها، وسوف يتم صرف جميع المستحقات والتعويضات خلال يومين فقط، وذلك بعد أن يتم تقديم شهادة الوفاة، و محضر شرطة مثبوت في حالة الوفاة وأسبابها إذا ما كانت نتيجة حادث، وأيضاً إرفاق إعلام شرعي في حالة أن المستفيدين هم الورثة الشرعيون.

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