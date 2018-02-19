“تنمية الصادرات” يعلن مصر تحتل المركز 61 على “الخريطة التصديرية العالمية”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها المدير التنفيذي لبنك تنمية الصادرات “ميرفت سلطان” حيث أعلنت “إن البنك بدأ يأخذ منحى مختلفا بعد تخفيض الدعم المقدم له من الحكومة، إلا أنه تم خلال الفترة السابقة استغلال الأدوات التابعة للبنك من رأسمال او شركاء خارجيين والوزراء والمجالس التصديرية ووزارة التجارة والصناعة وإدارات معينة لتنمية وتطوير البنك”.

وأعلنت ميرفت سلطان خلال اجتماعها الذي تم عقده اليوم مع “لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين” أن نسبة خمسة وسبعين في المئة من محفظة “بنك تنمية الصادرات من المصدرين، وهذا يعد مؤشر إيجابي لعملية التطوير.

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وأعلنت ميرفت سلطان قائلة “إن المشكلة التي يواجهها بنك تنمية الصادرات هو أن تكلفة الأموال في البنك مساوية للسوق إلا أنه كان يجب العمل على تخفيض تلك التكلفة من خلال الحصول على قروض تمويلية من قبل المؤسسات الدولية للعمل على خدمة المصدر”.

وأشارت ميرفت سلطان أن التجارة العالمية منذ عام 2011 إلى عام 2016 قد انخفضت من تسعة عشر تريليون دولار أمريكي إلى ثلاثة عشر تريليون دولار أمريكي.

وأعلنت ميرفت سلطان أن جمهورية مصر العربية احتلت المركز الحادي والستين على الخريطة التصديرية العالمية وحصلت الدولة المصرية على رقم خمسة وأربعين على الخريطة الاستيرادية العالمية.

وأوضحت ميرفت سلطان أنه على الرغم من اعتبار القارة الإفريقية من القارات الواعدة فإن إجمالي الصادرات للقارات الإفريقية تعد زهيدة جداَّ يصل حجمها إلى ثلاثة في المئة فقط من الصادرات العالمية، وأضاف “نستورد نحو 1,2% من إجمالي استيرادنا من القارة الإفريقية”.

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