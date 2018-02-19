“جمعية رجال الأعمال” تتطلب بنك تنمية الصادرات بتقديم دعم للمصدرين

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى على حاجة المصدرين المصريين إلى دعم معين من قبل “بنك تنمية الصادرات” حيث أنهم يواجهون منافسة اقتصادية في الأسواق الخارجية.

وأكد علي عيسى خلال الاجتماع التي تم عقده اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 للجنة البنوك والبورصة التابعة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين قائلاً “إن بنك تنمية الصادرات لم يتلق المساندة اللازمة من قبل الحكومة المصرية في خدمة الصادرات المصرية بشكل أوسع”.

Advertisements

وأعلن علي عيسى أن بنك تنمية الصادرات سوف يكون له دور أفضل من “بنك التنمية الصناعية” على اعتبار انه بنك تجاري إلا أنه ينقصه فقط أن يكون لديه خطط واضحة ليكون أكثر خدمة لتنمية الصادرات المصرية، وطالب علي عيسى على ضرورة أن يكون هناك دعم من قبل الحكومة المصرية للبنك للقيام بدوره المنوط به.

أقرا المزيد “تنمية الصادرات” يعلن مصر تحتل المركز 61 على “الخريطة التصديرية العالمية”