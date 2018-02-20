“مورجان ستانلي” يتوقع هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان بنك مورجان ستانلي عن خفض تقديرات البنك الأولية لأداء العملة الأمريكية “الدولار” أمام سلة العملات الرئيسية الستة خلال العام الحالي 2018، وصرح البنك عن توقعه أن تتسارع عملية البيع للدولار خلال النصف الثاني من العام الحالي.

“توقعات بنك مورجان ستانلي” لصرف الدولار أمام اليورو

وأعلن بنك مورجان ستانلي الأمريكي في تقرير صادر مساء أمس الموافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أن الدولار الأمريكي سجل 1,37 دولار أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، في مقابل تقديرات قد تم الإعلان عنها مسبقاً أن تسجل العملة الأمريكية “الدولار” 1,8 دولار أمام اليورو.

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“توقعات بنك مورجان ستانلي” لصرف الدولار أمام الجنيه الاسترليني

كما أعلن البنك الأمريكي “مورجان ستانلي” أن تسجل العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1,38 دولار، خلال الفترة القادمة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر القادم من العام الجاري 2018، مقابل توقعات البنك السابقة أن يسجل الدولار 1,27 دولار أمام الجنيه الإسترليني كما تم التصريح به من قبل صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية.

“توقعات بنك مورجان ستانلي” لصرف الدولار أمام الين الياباني

كما توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي أن يسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية الين عند مستوى 104 ين ياباني خلال الفترة ما بين شهر يوليو إلى شهر أكتوبر القادم لعام 2018، مقابل توقع مسبق للبنك تم التصريح عنه بإن يسجل صرف الدولار مقابل الين الياباني حوالي 108 ين ياباني.

وأعلن التقرير الصادر عن بنك مورجان ستانلي عن اتجاه الدولار الأمريكي إلى اتجاه هبوطي من المحتمل أن يشتد هذا الهبوط بعد النصف الثاني من العام الحالي 2018 بعد أن تنتهي بعض الأزمات السياسية في الدول الأوروبية واليابان ليتجه إلى الضغط على قوة العملة الأمريكية.

وأضاف التقرير الصادر عن بنك مورجان ستانلي أن يتراجع الاحتياج العالمي في تمويل الدولار الأمريكي وسط نمو “شهية المخاطرة” والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الضغط بشدة على العملة الأمريكية “الدولار”.

ويجدر هنا الإشارة أن التعاملات المالية للدولار الأمريكية خلال الأسبوع السابق قد سجلت أقل مستوى لها خلال الثلاث سنوات السابقة، وتسعى العملة الأمريكية “الدولار” في الوقت الراهن على تعويض الخسائر التي تعرض لها والتحول نحو الارتفاع من جديد.

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