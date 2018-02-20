“البترول” تضع 3 شروط تنفيذية لاتفاق استيراد “دولفينوس” للغاز من إسرائيل

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “طارق الملا” وزير البترول المصري حول صفقة استيراد الغاز التي تم عقدها من قبل شركة دولفينوس المصري مع إسرائيل التي لاتزال خلال مراحلها الأولية.

وزير البترول يؤكد على حتمية مرور صفقة الغاز بثلاثة مراحل تنفيذية

وأكد وزير البترول على حتمية أن تمر صفقة استيراد الغاز الطبيعي بين الشركة المصرية وبين إسرائيل بثلاث مراحل تنفيذية، على أن تكون المرحلة الأولى متضمنة موافقة “الحكومة المصرية” على الصفقة، والخطوة الثانية تتمثل في النظر إلى القيمة المضافة لصفقة استيراد الغاز بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.

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وأضاف وزير البترول المصري قائلاً “تشترط الخطوة الثلاثة حل قضايا التحكيم الدولي بين جمهورية مصر العربية وبين إسرائيل والتي تم رفعها من قبل إسرائيل بعد أن توقفت الدول المصرية عن تصدير الغاز إليها في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011”.

وأشار طارق الملا أن “الشركات الإسرائيلية” سوف يتعين عليها أن تقدم بطلب إلى الحكومة المصرية من أجل البت في إتمام الصفقات، والخيارات تكون متاحة للدولة المصرية فيما يتعلق بتوجيه إلى السوق المحلية أو التصدير من الخارج.

شروط وزارة البترول في حالة إتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

وأوضح طارق الملا إلى أن الشركتين سوف تتقيدان بأسعار الغاز السوقية في الدولة المصرية في حال إتمام صفقة استيراد الغاز، حتى تصل الدولة المصرية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأوضح وزير البترول أن “شركة ديليك للحفر” قد صرحت مساء أمس الموافق يوم الاثنين عن حقلين للغاز الطبيعي للدولة الإسرائيلية وهما “حقل لوثيان، وحقل تمار” وقد تم توقيع اتفاقية اقتصادية مدتها 10 سنوات من أجل تصدير ما تصل قيمته إلى خمسة عشر مليار دولار أمريكي من الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية دولفينوس.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة لديليك للحفر “يوسي أبو” قائلاً “تلك الاتفاقية، سوف تحول جمهورية مصر العربية إلى مركز غاز حقيقي، وتعد هي الصفقة الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل القريب”.

ويجدر هنا الإشارة أنه يتوقع أن يصل إنتاجية جمهورية مصر العربية من الغاز الطبيعي ما يقارب من مليار قدم مكعبة يومياً لتصل إلى 6,2 مليار قدم مكعبة يومياً على نهاية السنة المالية الحالية 2017/ 2018.

وقد تم اكتشاف شركة كهرباء إسرائيل في منتصف شهر ديسمبر لعام 2015 عن فوزها بدعوى تحكيم دولي ضد شركات مصرية عاملة في مجال الغاز الطبيعي وسوف تحصل بموجبه على ما يقارب من 1,76 مليار دولار امريكي بسبب توقف إمدادات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي.

وقد صرح وزير البترول المصري خلال النصف من شهر نوفمبر السابق لعام 2017 عن استئناف تصدير الغاز الطبيعي مع بداية عام 2019، وسوف يتم وقف استيراد الدولة المصرية من “الغاز الطبيعي المسال” خلال الربع الثالث من العام القادم 2019، مع وقف استيراد الأنواع الأخرى المختلفة مع نهاية العام الجاري 2018.

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