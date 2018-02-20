سحر نصر: الحكومة تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الشركات المدرجة في البورصة ستكون على رأس قائمة الشركات التي يغطيها برنامج الاكتتاب الحكومي، وقد وقعت وزارة الأعمال مؤخرا على بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لوضع 10 شركات تابعة في البورصة، بعضها مدرج بالفعل، وسوف توسع قاعدة ملكيتها من خلال إدخال أسهم جديدة في السوق.

أضافت الوزيرة أنه يجري إعداد استراتيجية للإدماج المالي من خلال زيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد بالتعاون مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري نظرا لدوره الهام في زيادة الإنتاج وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى العمل الذي أنجز مؤخرا من خلال محوريين تشريعيين وماليين لإصلاح بيئة الاستثمار، وبدأ العمل بتشريعات جديدة لتوفير التمويل، لا سيما من خلال الأدوات المالية غير المصرفية، وأن من أهم محاور الإصلاح التشريعي توفير أدوات جديدة لتفعيل سوق الأسهم. وقالت الوزيرة ان المقترحات الحكومية ستلعب دورا رئيسيا فى تعميق السوق.

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