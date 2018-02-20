البترول.. قيام مصر باستقبال الغاز من قبرص وإسرائيل يحولها لمركز إقليمي للطاقة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول “حمدي عبدالعزيز” عن الاتفاق الاقتصادي الذي تم توقيعه بين شركة من شركات القطاع الخاص المصري من أجل استيراد الغاز من إسرائيل.

وأضاف حمدي عبدالعزيز أن قيام شركة دولفينوس المصرية بالاتفاق مع إسرائيل على استيراد الغاز الطبيعي سوف يخضع للقوانين المنظمة، وأكد على ضرورة تقدم شركات القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الحكومة المصرية من أجل النظر فيها تبعاً للضوابط الموضوعة في هذا المجال.

Advertisements

وأعلن حمدي عبدالعزيز في البيان الصادر عن وزارة البترول اليوم الموافق يوم الثلاثاء العشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 “إن الدولة المصرية ماضية في طريقها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع نهاية العام الجاري 2018، وتحقيق فائض من الغاز الطبيعي خلال عام 2019”.

وأضاف حمدي عبد العزيز أن الدولة المصرية تقوم على تنفيذ استراتيجية من أجل تحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة، وسوف يتضمن استقبال الغاز من العديد من دول شرق البحر المتوسط ومنها قبرص وإسرائيل.

وأشار حمدي عبدالعزيز أن جمهورية مصر العربية لديها البنية الأساسية من خطوط الأنابيب إلى جانب محطات إسالة ممر للغاز الطبيعي والغاز، وتعد هذه البنية الأساسية القابلة للتوسع، إلى جانب محطات إسالة أيضا تم إقامتها حديثاً في محافظة دمياط وإدكو.

وأكد حمدي عبدالعزيز أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديدة سوف يسمح للعديد من الشركات بشراء الغاز الطبيعي واستيراده إلى جانب إعادة بيعه سواء في السوق المحلي المصري أو من خلال إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة تبعاً لما سوف يحدده القانون المصرية ولوائحه التنفيذية.

وأكد حمدي عبدالعزيز أن هذه التوجه سوف يعمل على تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المصري والعمل على الاستفادة من الغاز المورد والعمل على إعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو من خلال العمل على إعادة تصدير الغاز الطبيعي من جديد.

وأكد حمدي عبدالعزيز أن هناك العديد من الدول في المنطقة في سعي دائم من أجل القيام بهذا الدور والذي يعد دور محوري كمركز إقليمي للطاقة، وإن جمهورية مصر العربية تمتلك العديد من المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجية في المنطقة.

وأشار حمدي عبدالعزيز أن استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل يعد جزء من الحلول المطروحة في الوقت الراهن من أجل التوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكم المطروحة بين الشركات.

أقرا المزيد “البترول” تضع 3 شروط تنفيذية لاتفاق استيراد “دولفينوس” للغاز من إسرائيل