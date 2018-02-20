“أمازون” تتوسع: تدخل مجال الصحة

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تخوض شركة أمازون العملاقة مجال الصحة وذلك بعد البيع الإلكتروني، وخدمات المعلومات والمنتجات الغذائية التي كانت متوفرة من الأساس في الشركة، وتعد الصحة أحدث تطور لاستراتيجية التنمية التوسع بناء على طلب من مؤسسها، جيف بيزوس، الذي يبدو أن ليس له حدود لطموحاته.

ويعد “Amazon.com” الذي أطلق قبل 24 عاما، فهو مجرد متجر إلكتروني، وهو موقع يبيع كل ما يمكن للعميل التفكير فيه، من حفاضات إلى بدلات الغوص إلى البسكويت، ولكن أنشطة الشركة لا تقتصر على التجارة الإلكترونية،لكن خدماتها وصلت إلى عدة مجالات منها الحوسبة السحابية، والبث التدفقي إلى أجهزة التلفاز، واجهات متصلة، وخدمة المساعدة الافتراضية اليكسا.

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وقال تحليل صدر مؤخرا عن “ستاندرد آند بورز جلوبال راتينغز” أن “الأمازون ساهم في تعزيز شفافية الأسعار في العديد من قطاعات التوزيع”، وفي عام 2017، ركض الأمازون مجال المنتجات الغذائية، وشراء سلسلة من السلع العضوية، في خطوة مفاجئة التي سمحت لها لتأمين نقاط البيع المادية والمعابر لحزمها، وتعد بذلك أمازون واحدة من أقوى وأكبر الشركات على مستوى العالم

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