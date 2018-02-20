“Swoo Limited” تطلق أول منصة تواصل اجتماعي في العالم العربي

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تابع موقع مصر 365 إطلاق شركة Swoo Limited اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 تطبيقها الجديد الذي يسمى “SWOO خليك على الهوا” كأول منصة تواصل اجتماعي إعلامي في الوطن العربي بعد عقد مؤتمر صحفي في أحد الفنادق الكبرى في محافظة القاهرة.

وأعلن رئيس العمليات في شركة Swoo Limited “أحمد الحوسني” أن الشركة المصرية تستهدف في الوقت الراهن العمل على تحقيق انتشار سريع لتطبيقها الجديدة بنسبة مائة في المئة خلال المرحلة الأولى من إطلاق تطبيق ” SWOO خليك على الهوا” في العالم العربي.

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وأضاف أحمد الحوسني على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في أحد الفنادق الكبرى في محافظة القاهرة أن مضمون تطبيق ” SWOO خليك على الهوا” يعتمد بشكل أساسي على عمليات البث المباشر وكذلك النقل الحي لجميع الأحداث، على أن يقوم مقدمي المحتوي على تصوير فقراتهم بأنفسهم باستخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول في أي مكان متواجدون فيه.

وأكد أحمد الحوسني أن تطبيق “SWOO خليك على الهوا” قد تم إطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب زيادة الوعي بدور السوشيال ميديا وتأثيرها التي أدت إلى إحداث تحولات جذرية والتي أصابت المجال الإعلامي، وأضاف أن التطبيق يتميز بإتاحة الخيارات إلى مقدمي المحتوى وكذلك الجماهير من أجل المساهمة في تحسين المضمون وتوضيح الآراء بشكل أفضل.

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