بيل غيتس: نظام الضرائب الأمريكي رجعي

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قال الملياردير الاميركي بيل غيتس انه يجب على الاميركيين الثرى دفع المزيد من الضرائب، واصفا الاصلاح الضريبي الذي اعتمدته ادارة دونالد ترامب بانه “رجعي”، وقال غيتس لشبكة “سي ان ان” ان “علي دفع المزيد من الضرائب”. “يتعين علي دفع ضرائب تزيد على 10 مليارات دولار أكثر من أي شخص، ولكن يجب على الحكومة فرض ضرائب على الناس بعد القمة”.

بيل غيتس هو ثاني أغنى رجل في العالم بعد مؤسس الأمازون جيف بيزوس لديها أكثر من 90 مليار $ في الثروة وكرس الكثير منه للمسائل الإنسانية والبحوث الطبية، ولم يتردد في انتقاد الاصلاح الضريبي الذي اعتمده الكونغرس الجمهوري في نهاية كانون الاول / ديسمبر الماضي، الذي اعطى ضرائب كبيرة للشركات.

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وانخفض معدل الضريبة على الشركات من 35٪ إلى 21٪ ويمكن للشركات متعددة الجنسيات تحويل الأرباح إلى الخارج مؤقتا إلى الولايات المتحدة بمعدل ضريبة يتراوح بين 8٪ و 15.5٪. وقبل الإصلاح، لم تكن هذه الإيرادات خاضعة للضريبة طالما كانت في الخارج، وكان على المجموعات دفع 35 في المائة إذا أرادت تحويلها إلى الولايات المتحدة.

وقال غيتس “هذا ليس إصلاحا ضريبيا تدريجيا، بل هو بأثر رجعي”، مشيرا إلى أن الأفراد أصحاب الثروات العالية هم أكبر المستفيدين من القرار، خلافا للمزاعم التي تفيد العمال والطبقة الوسطى.

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