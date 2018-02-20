خبير اقتصادي: اقتصاد مصر لا يتحمل سداد ديون بقيمة 14 مليار دولار

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المدير العام للبنك المصري التجاري سابقاً “أحمد سامي” عن اتجاه الدولة المصرية إلى جدولة الديون قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل مما سيساهم بكبير كبير في تحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي الحالية التي تنتهجها الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة.

وأعلن أحمد سامي أن الوضع الاقتصادي الراهن في جمهورية مصر العربية لا يحتمل سداد نسبة مئوية تصل إلى 33% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية، والالتزامات المالية، لذلك تسعى الحكومة المصرية المتمثلة في “البنك المركزي المصري، ووزارة المالية” إلى محاولة جدولة الديون قصيرة الآجل وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل.

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وأكد أحمد سامي أن جمهورية مصر العربية تعتمد على الديون الطويلة والمتوسطة الأجل، وأشار أن فوائد الديون تعد أزمة اقتصادية حقيقية، بسبب أن ارتفاع قيمة الدين يعمل على زيادة الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد القومي المصري، وأوضح أنه في حال نجاح المفاوضات التي تتم خلال الوقت الراهن من أجل تحويل الديون إلى ديون طويلة الآجل سوف يقلل الأمر من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري.

وأكد أحمد سامي أن تحويل الطويل إلى طويلة الآجل سوف يساهم بشكل كبير في العمل على زيادة معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة وبالتالي العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية الأجنبية.

يجدر هنا الإشارة أن البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية تقوم على إجراء دراسة إمكانية تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الآجل والتي تمثل نحو 33% من إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي أو ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يعادل أربعة عشر مليار دولار أمريكي.

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