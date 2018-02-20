“الإسكان” تطرح كراسة شروط “المستقبل 3” الأحد القادم بالإسكان والتعمير

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسات المواصفات والشروط الخاصة بمشروع إسكان المستقبل القائم في منطقة التجمع الثالث في القاهرة الجديدة في جميع فروع “بنك الإسكان والتعمير” اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي لعام 2018.

وتتراوح مساحات الوحدات العقارية في مشروع إسكان المستقبل القائم بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة مساحات تتراوح من مائة وثمانية متر مربع إلى مائة و عشرين متر مربع، وتبلغ أسعار الوحدات السكنية ما بين ثلاثمائة وتسعين ألف جنيه مصري إلى أربعمائة وخمسين ألف جنيه مصري على حسب المساحة ودور الوحدة في البناء السكني.

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وتتراوح سعر المتر الواحد في مشروع المستقبل بالتجمع الثالث القائم في منطقة القاهرة الجديدة ما بين ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانين إلى ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين جنيه مصري للمتر الواحد.

مقدم حجز مشروع المستقبل 50 ألف جنيه

وسوف يتم حجز الوحدات السكنية المطروح في مشروع المستقبل 3 بمقدم حجز خمسين ألف جنيه، وفي حالة الفوز بالوحدة السكنية يتم استكمال دفع قيمة عشرين في المئة من قيمة الوحدة السكنية بالإضافة إلى دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري كوديعة للصيانة ويتم دفع باقي المبلغ البالغ حوالي ثمانين في المئة على عشرة أقساط متساوية بدون أي فوائد على خمس سنوات.

وهناك نظام سداد أخر للوحدة السكنية في مشروع المستقبل 3 هو أن يتم سداد ثمن الوحدة السكنية عن طريق التمويل العقاري حتى عشرين سنة بفائدة ثمانية في المئة، والحد الأدنى من القسط النصف السنوي هو ثلاثين ألف جنيه تقريباً.

شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع المستقبل بالقاهرة الجديدة

من أهم شروط التقدم إلى حجز الوحدات السكنية في مشروع المستقبل بالقاهرة الجديدة هو إلا يقل سن الراغب في حجز الوحدة عن واحد وعشرين سنة وقت الحجز، وألا يكون سبق وتقدم للاستفادة من مشروعات الدولة السكنية أو قروض الإسكان التعاوني أو حصل على قطعة أرض.

سوف يتم إتاحة كراسة الشروط فى فروع “بنك الإسكان والتعمير” اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري وفي فروع البنك في “التجمع الخامس، والقطامية، والمعادي، والمقطم، الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر”، وسعر كراسة الشروط مائتين وخمسين جنيه.

وهناك وحدات سكنية في مشروع المستقبل بالقاهرة الجديدة نصف تشطيب، وهناك وحدات تشطيب نهائي الواجهات ومداخل العمارات السكنية، وتشطيب أساسيات محارة وكهرباء للوحدة السكنية.

وأعلنت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي المهندسة “نفيسة هاشم” إن حساب تمويل “الإسكان الاقتصادي” سوف يتم طرح خمسمائة وأربعين وحدة سكنية في مشروع إسكان المستقبل 3.

وأضافت نفيسة هاشم أن الوحدات السكنية سوف يتم عن طريق “نظام القرعة العلنية” بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وأكدت أن تلك الخطوات تأتي في إطار دور حساب تمويل “الإسكان الاقتصادي” بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل العمل على الارتقاء بمستويات المعيشية للمواطن المصري، والعمل على تلبية جميع شرائح المجتمع المصري في تملك وحدات سكنية.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم أن مشروع إسكان المستقبل 3 تم إقامته على مساحة سبعة أفدنة من أجل إقامة سبعة وعشرين عمارة بإجمالي عدد وحدات سكنية خمسمائة وأربعين وحدة سكنية.

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