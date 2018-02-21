الصناعات الغذائية تتوقع استقرار الأسعار فى السوق المحلى المرحلة المقبلة

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أكد “أشرف الجزايرلى” والذي يشغل منصب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه خلال الفترة المقبلة سوف تشهد الأسواق المحلية استقرار في أسعار السلع والمنتجات.

كما أشار في تصريحٍ له أثناء تواجده بمعرض جلفود دبي لعام 2018، على عدم وجود زيادة فى الأسعار وأن هذا يرجع إلى عدة أسباب ومن أهم هذه الأسباب سعر الصرف والأسعار العالمية وأيضاً اسعار الفائدة، وهذا بالإضافة إلى أسعار المواد الخام المتاحة في الأسواق المصرية، مؤكداً على أهمية القرار الذي اتخذه البنك المركزي في الأيام الماضية بشأن تخفيض سعر الفائدة، وأكد أن هذا القرار جاء لصالح الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.

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ومن جهة أخرى أكد “الجزايرلي” على أنه لابد خلال الفترة القادمة من وضع خطة محكمة حتى تؤمن احتياجات الدولة من الغذاء والماء خلال الأيام القادمة، مؤكداً في حديثه على نقص الموارد في الفترة القادمة في العالم، وهذا يرجع إلى تغير المناخ وأيضاَ زيادة التعداد السكاني، ومشكلة سد النهضة.

كما أشار على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واستخدام الأساليب الحديثة في الترشيد واستصلاح الأراضي، وأيضاً على الحكومة وضع خطط لمواجهة أي مشكلات قد تؤخر مسيرة الارتقاء بالاقتصاد المصري.