بتكوين تقفز 100 بالمئة بعد أسوأ هبوط لها

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وصلت عملة “البيتكوين” إلى أعلى مستوى لها فى ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء الماضي، وقفزت إلى قرابة 100 فى المائة بعد أن وصلت الى 5920 دولار فى بداية فبراير، ولا يزال البيتكون يتعافى بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من توقف تداول تلك العملات.

وارتفعت بورصة بتستامب التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع حيث وصلت إلى 11722.58 دولار يوم الاثنين، قبل أن تتراجع بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في وقت متأخر من الجلسة.

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