فنزويلا تصدر “البترو” لتجنب العقوبات الإقتصادية الأمريكية

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بدأت فنزويلا رسميا بإصدار عملتها “البترو” المدعومة بالنفط يوم الثلاثاء فى محاولة لكسر الازمة الاقتصادية الشديدة، وعرضت حكومة كراكاس اليسارية نحو 38 وحدة من العملة الافتراضية الأولى المدعومة من الدولة في بيع خاص، وفى 20 مارس سيتم بيع العطاء العام ل 44 مليونا اخرى وستحتفظ الدولة الفنزويلية بباقى 17.6 مليون بترو.

وقال مادورو فى مؤتمر صحفى ان فنزويلا تلقت “نوايا شراء” قيمتها 735 مليون دولار فى الساعات العشرين الاولى من عملتها “البترو”، وتعليق الرئيس الفنزويلي على إطلاق ما قبل البيع من 38.4 مليون بترو من أصل 100 مليون بترو،قد قال “قررت فنزويلا بدء عملتها الافتراضية بسبب مشاكل السيولة التى تفاقمت بسبب العقوبات المالية الأمريكية على سياسة مادورو الاشتراكية”.

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وقال مادورو ان “بترو يعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية وسيسمح لنا بمكافحة جشع القوات الاجنبية التى تحاول تخويف الاسر الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا”. وتنفي واشنطن مواطنيها وشركاتها كيفية شراء ديون لفنزويلا ومجموعة النفط الحكومية. وتعزى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في فنزويلا إلى حد كبير إلى انهيار أسعار النفط الذي يوفر 96 في المائة من وارداتها، و “السعر المرجعي لبيع الحيوانات الأليفة” الذي بلغ 60 دولارا، لكنه يتذبذب.

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