بلومبرج: دولفينوس تقترب من إبرام اتفاق لاستيراد الغاز من قبرص خلال أسابيع

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تقرير صادر عن الشبكة الأمريكية “بلومبرج” اليوم الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير لعام 2018 حول اقتراب قبرص من توقيع اتفاقية اقتصادية من أجل بيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية التابعة للقطاع الخاص “دولفينوس” وهي الصفقة الاقتصادية الثانية المحتملة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للطاقة منذ بداية العمل في حقل ظهر البحري القائم في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن التقرير الصادر عن الشبكة الأمريكية “بلومبرج” والذي تم نشره تحت عنوان “قبرص تصدر الغاز إلى مصر” حيث أن قبرص سوق تقوم بتصدير الغاز عبر حقل الغاز التابع لها والذي يسمى “افروديت” والذي تم اكتشافه من قبل شركة “نوبل إنيرجي”، ويحتوى حقل الغاز التابع لقبرص على حوالي 4,5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

Advertisements

وقد أعلن “جورجيوس لاكوتريبيس” وزير الطاقة بقبرص أن بلاده سوف تتواصل إلى اتفاق اقتصادي الخاص بعقد صفقة بيع الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصري في خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت الشبكة الأمريكية “بلومبرج” أن جمهورية مصر العربية تمتلك مصنعين لتسييل “الغاز الطبيعي” في محافظة دمياط وإدكو ويقعان على مسافة ستمائة وخمسة وأربعين كيلومتراً جنوب قبرص.

وأوضحت الشبكة الأمريكية بلومبرج أن المنطقة القائمة من قبرص إلى مصر ولبنان تحتوي على العديد من الثروات الإضافية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تتطلع بلدان المنطقة إلى وضع خطط من أجل تصدير الغاز الطبيعي.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الواقعة ما بين قبرص إلى مصر ولبنان قد تحتوي على أكثر من ثلاثمائة وأربعين تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعد تجاوزا احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي.

وأعلن كبير المحللين في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة أرواسيا “ريكاردو فابياني” قائلاً ” حانت اللحظة التي تتحول فيها كافة التأكيدات حول تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي إلى واقع حقيقي”.

وأعلنت الشبكة الأمريكية بلومبرج عن متوقعها أن جمهورية مصر العربية التي كانت تقوم على تصدير الغاز الطبيعي بواسطة أنابيب إلى كل من الأردن وإسرائيل سوف تتمكن من العمل على تلبية جميع احتياجاتها من الطاقة والوقود في وقت لاحق من العام الجاري 2018، بسبب حقل ظهر الذي تديره الشركة الإيطالية إيني.

سوف يقوم “قانون أنشطة سوق الغاز” الذي تم إصداره حديثاً في جمهورية مصر العربية على تنظيم أنشطة شركات القطاع الخاص من شركة دولفينوس هولدينجز باستيراد الغاز الطبيعي وإعادة تصديره من خلال المنشآت القائمة في الدولة المصرية للغاز الطبيعي المسال.

وقامت وزارة البترول المصرية بإصدار بيان مساء أمس الموافق يوم الثلاثاء أعلنت فيه إن جمهورية مصر العربية ماضية في العمل على تحقيق خطتها من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع حلول نهاية العام الحالي 2018، والعمل على تحقيق فائض مع بداية العام القادم 2019 إضافة إلى المضي قدماً في العمل على تحقيق استراتيجيتها لتصبح مراكز إقليمي للطاقة.

أقرا المزيد تعرف على مميزات مراكز خدمات الاستثمار التي افتتحها اليوم الرئيس السيسي