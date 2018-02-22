ارتفاع قوي للدولار وعائد السندات الأمريكية بعد محضر الفيدرالي

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سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية مساء يوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً، ليسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات، ليعود الدولار الأمريكي للمكسب من جديد، وذلك بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي.

ومما لا شك فيه أن الدولار الأمريكي خسر الكثير في الأيام الماضية، وهذا بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه يعود سريعاً ل يستعد قوته من جديد ويواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي.

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ومن جهة أخرى أكد الفيدرالى الأمريكي جهده في سباق النمو الاقتصادي، حيث سجل التضخم المستهدف عند 2%، بينما استبعد أي زيادة في النشاط الاقتصادي، وهي تفوق إجمالي الطلب عن الطاقة الإنتاجية.

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً أمام عملة اليورو بنسبة 0.3% ليصل سعر اليورو إلى 1.2294دولار.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 0.3% إلى 90.0 دولار .

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وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً عن الين الياباني بحوالي 0.5% إلى 107.3 ين، كما سجل نفس النسبة أمام الجنيه الإسترليني ل يسجل 1.3924دولار أمريكي.

وخلال هذه الفترة ارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات بحوالي 6 نقاط أساس إلى 2.956% ليسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات، بينما ارتفع عائد الديون آجل عامين ليصل إلى 2.27%.

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