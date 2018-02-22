اليورو يتراجع أمام الدولار والأضواء على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

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سجل سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 22/2/2018 انخفاضاً ملحوظاً تزامناً مع تعافي الدولار، وذلك من أقل مستوى في ثلاثة أعوام، مما أدي إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية وذلك قبل إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي.

كما تراجعت عملة اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد ما انخفضت خسائره ، مما أكد أن ثقة الشركات في القطاع الخاص فى ألمانيا يعد أكبر اقتصاد بعملة اليورو والتي وصلت لأعلى مستوى في شهر فبراير الجاري.

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ويتم تداول اليورو في الوقت الحالي عند 1.2315 دولار، وهذه النسبة منخفضة لأكثر من سنتين ونصف عن المستوى المرتفع الذي وصل إليه يوم الجمعة الماضية.

كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي والذي من شأنه قياس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات ليسجل نسبة 0.2%، وارتفع حوالي 2% منذ انخفاضه من حوالي 3 سنوات.

وهبط سعر الدولار الأمريكي خلال هذا العام، وهذا يرجع إلى الأداء الإقتصادي الجيد في عدة مناطق أخرى والتي من المتوقع أن يتم تشديد السياسة النقدية فيها، وهذا بالإضافة إلى أن تواجه الولايات المتحدة عجزاً كبيراً في الموازنة.

أما عن الين الياباني فهو لم يتأثر كثيراً بما علق به “ماساتسوجو أساكاوا” والذي يشغل منصب وزير المالية للشؤون الدولية، حيث أكد مراراً أن تحركات الين في الفترة الأخيرة ما هي إلا “أحادية الجانب”.

كما سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاُ مقابل الين بنسبة 0.3% ليتم التداول به عند 107.6، حيث ترتفع العملة الأمريكية بعد انخفاضها أمام الين الياباني في الفترة الماضية.

كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي في وقت سابق ليصل لأعلى مستوى من منتصف شهر فبراير الجاري، وذلك بعد ما سجل انخفاضاً كبيراً دفعه لأقل مستوى وذلك منذ أواخر عام 2016.

بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3965 دولار، وذلك قبل إصدار بيانات في غاية الأهمية عن الأجور البريطانية.

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