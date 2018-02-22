تراجع في أسعار النفط على خلفية ارتفاع الدولار

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تم تراجع أسعار النفط يوم الخميس على خلفية ارتفاع الدولار، وذلك بالتزامن مع نشر تقرير يبين الانخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، كان سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخام 61.15 دولار للبرميل، بانخفاض 53 سنتا، أو 0.9 بالمئة، عن سعر التسوية الأخير، وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام برنت 42 سنتا، أو 0.6 فى المئة، مقارنة بالعام السابق الذى بلغ 65 دولارا للبرميل.

وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس بعد أن أظهرت محضر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يناير أن صناع السياسات على ثقة متزايدة بأن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع، وبسبب تداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة واردات الوقود إلى البلدان التي تستخدم عملات أخرى، مما قد يحد من الطلب

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