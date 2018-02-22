تراجع عام في البورصة الأوروبية عقب موجة تكهنات بزيادة أسعار الفائدة

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انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الخميس بعد فشل سلسلة من نتائج الشركات في رفع المعنويات عقب موجة جديدة من التكهنات حول زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أسرع والتي أثرت على وول ستريت وآسيا وقللت الشهية العالمية للمخاطر.

وشهدت معظم البورصات والقطاعات الاوروبية انخفاضا، وفي الساعة 08:34 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 بالمئة.

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وكان سهم باركليز له أفضل أداء في الأسهم القيادية، حيث سجل 5.8 في المئة بعد أن تعهد البنك باستئناف أرباحه لدفع 6.5 مليار سهم في عام 2018.

وفي القطاعات الخدمية، ارتفع مؤشر فيوليا الفرنسي بنسبة 3.3 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن تسارع النمو في وقت سابق من هذا العام، وأدى النمو العالمي والانتعاش في فرنسا إلى زيادة الأرباح الأساسية لعام 2017.

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