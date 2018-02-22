نمو دون المتوقع في بريطانيا خلال الربع الأخير من 2017

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أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل أبطأ من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يثير تساؤلات حول قوة الاقتصاد مع استعداد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة، حيث اظهرت الارقام الصادرة يوم الخميس ان الاقتصاد البريطانى تباطأ قليلا فى نهاية عام 2017 بالرغم من قوة الاقتصاد العالمى.

تتعرض العديد من الأسر البريطانية لضغوط من ارتفاع التضخم بعد أن صوت البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان الناتج المحلى الاجمالى نما بنسبة 0.4 فى المائة بين اكتوبر وديسمبر، وهو معدل اقل من توقعات الاقتصاديين والتقديرات الاولية 0.5 فى المائة.

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