الذهب يحقق أكبر خسارة له منذ بداية 2018

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انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس متجهة نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية عام 2018، حيث ارتفع الدولار على محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أن صناع السياسة يؤيدون رفع أسعار الفائدة، وبحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 1322.06 دولار للأوقية، وانخفض بنسبة 1.8 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع المعدن النفيس لخمس جلسات متتالية وتراجع في وقت سابق عن أدنى مستوى له منذ 14 فبراير عند 1320.61 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 1325.30 دولار للأونصة.

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ويتعرض الذهب بشكل كبير لأسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تزيد أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة للحصول على الأصول غير المنتجة ودعم الدولار المستخدم في سعر الذهب.

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