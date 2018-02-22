إسماعيل: اتفاق الغاز الإسرائيلي يعظم دور مصر المحوري ويضيف لها بمجال الطاقة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل حيث أعلن قائلاً “إن جمهورية مصر العربية ترحب باستقبال أي غاز من أي دولة في العالم لديها اكتشاف جديد، لما لدى الدولة المصرية من خبرات وبنية تحتية”.

حيث أوضح خلال مؤتمر صحفي قد تم عقده اليوم مع مندوبي مجلس الوزراء المصري حيث أعلن قائلاً “لدينا بنية تحتية قوية جداَّ في محطات معالجة الغاز، وفي سوق استخدام الغاز، ولدينا محطات إسالة وبنية غير متوفرة لدى أي دولة في العالم إلا في الجزائر التي لها وضع خاص”.

Advertisements

وأشار قائلاً “اتفاق استيراد الغاز مع إسرائيل لعمل على تعظيم الدور المصري المحوري، ويضيف للدولة المصرية في مجال الطاقة دور جديد تلعبه في المنطقة”.

وأكد على أن قضايا التحكيم التي تواجه الدولة المصرية مع الجانب الإسرائيلي تنقسم إلى قضيتين وهما القضية الأولى هي “شركة كهرباء إسرائيل” أما القضية الثانية مع “شركة إي أم جي” والتي كانت تقوم باستيراد الغاز الطبيعي من الدولة المصرية.

وأوضح “إسماعيل” أن القضية الثانية مع الجانب الإسرائيلي المتمثلة في شركة “إي أم جي” المطروح خلال الوقت الراهن، وأضاف أن استقبال الغاز المستورد من إسرائيل إلى الدولة المصرية عبر خطوط تلك الشركة يعد جزء من حل قضايا إسرائيل مع الدولة المصرية.

وأضاف قائلاً “ربنا كرمنا بعدد من الحقول التي لم يكن بعضها في الحسبان ومثال ذلك حقل النورس ينتج ألف ومائة وخمسين مليون قدم مكعب يوميا، وحقل آتول 2250 مليون وغرب الدلتا مياه عميقة مع شركة بريتش بتروليوم من سبعمائة مليون إلى سبعمائة وخمسين مليون قدم”.

وصرح بأن إجمالي ما تقوم جمهورية مصر العربية بإنتاجه من الغاز الطبيعي حوالي خمسة آلاف وستمائة مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وأشار أن “حقل ظهر” يقوم على إنتاج حوالي ألفين وسبعمائة مليون قدم مكعب من الغاز داخل منها إلى حيز التنفيذي حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون قدم من الغاز.

وأشار على أن احتياطي حقل ظهر من الغاز الطبيعي ما يعادل تقريبا احتياطي الغاز الطبيعي في منطقة “شرق البحر الأبيض المتوسط, وبالتالي نتحدث عن حقل يعد عملاق من الغاز الطبيعي باستثمار تصل إلى عشرين مليار دولار أمريكي.

وأكد على أن هناك إنتاج من الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا يصل إلى حوالي سبعمائة مليون قدم وسوف يتم إدخال ثلاثمائة مليون قدم مكعب إلى حيز الإنتاج في نهاية العام الجاري 2018، ومنتصف العام القادم 2019.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل قائلاً “مع نهاية العام الجاري 2018 سوف يكون هناك اكتفاء ذاتي في مصر من الغاز، لكل احتياجاتنا خلال بداية العام الجديد 2019 سوف يتحقق فائض يوجه للتنمية ولا نسعى لتصديره، وفتحنا السوق المصري من خلال قانون تنظيم الغاز ولائحته التنفيذية ولا نعمل بقرار، ووجهات نظر أو أهواء وإنما من خلال القانون”.

وأضاف المهندس شريف إسماعيل قائلاً ” لدينا بنية تحتية قوية جداَّ في محطات معالجة الغاز، وفي سوق استخدام الغاز ولدينا محطات إسالة وبنية غير متوفرة لدى أي دولة في العالم إلا في الجزائر التي لها وضع خاص”.

وأكد المهندس شريف إسماعيل على أن الاتفاقية الاقتصادية باستيراد الغاز الطبيعي من الدولة الإسرائيلية هي بين شركة مصرية تعمل في القطاع الخاص وبين شركات إسرائيلية أيضا تابعة للقطاع الخاص وليس للحكومتين أي علاقة بتلك الاتفاقية.

أقرا المزيد الوطنية للانتخابات: السيسي رمزه الانتخابي النجمة وموسى رمزه الطائر