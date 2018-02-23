موقع اقتصاد عالمي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد المصري حتى عام 2022

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صرح الدكتور “أشرف منصور” والذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي بمصر في الفترة المقبلة، ليصل إلى 4,46% في أواخر العام الجاري، كما أكد أنه من المتوقع أن يرتفع ليسجل نسبة 5,98% وذلك بحلول عام 2022، وهذا يرجع إلى القرارات الإستثمارية التي أصدرتها الحكومة المصرية في الفترة الماضية.

كما استعرض “منصور” أثناء مشاركته في حوار “دولنبرج”، والذي يشارك به ما يقرب من 100 شخص من ممثلي الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى حضور ممثلي المصارف والبنوك والهيئات المالية الألمانية بولاية “بادن فرتمبرج “، تقرير صادر من موقع “ستاتيستا” والذي من شأنه أن يقوم بعمل إحصاءات في الاقتصاد العالمي، وهو بمثابة قاعدة بيانات تختص بعمل استطلاعات الرأي وأيضاً الاستبيانات الاقتصادية، وكل ما يهم الصناعة عبر 22 ألف و 500 مصدر بالعالم، ويضم حوالي 6 آلاف موضوع في الإقتصاد.

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وأشار أن هذا الموقع قام بعمل رصد عن ارتفاع معدلات الناتج المحلي في مصر في عام 2012 وقد بلغت نسبته في هذا الوقت 2,23%، بينما سجل في عام 2013 نسبة 3,3%، و سجل في عام 2014 نسبة 2,92 % ، أما في عام 2015 ارتفع وسجل 4,37 %، وارتفع الناتج المحلي في عام 2016 وسجل 4,3%، أما في نهاية عام 2017 سجل 4,1%.