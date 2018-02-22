البنك المركزي الأوروبي يوزع صافي ارباحة على البنوك المركزية ال19 في أوروبا

Advertisements

قال البنك المركزى الأوروبى يوم الخميس إنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.275 مليار يورو فى عام 2017 بزيادة وصلت إلى 82 مليون يورو عن العام السابق الذي سيوزع بالكامل بين البنوك المركزية ال 19 في منطقة اليورو.

وقال البنك إن الزيادة في الأرباح ترجع أساسا إلى أرتفاع صافي داخل الفوائد للبنك في محفظة الدولار الأمريكى والأوراق المالية في برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 2.55 تريليون يورو أوروبي.

Advertisements

إقرأ ايضا تراجع عام في البورصة الأوروبية عقب موجة تكهنات بزيادة أسعار الفائدة