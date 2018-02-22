“معلومات الطاقة”: انخفاض غير متوقع لمخزونات الطاقة في الولايات المتحدة

Advertisements

ذكرت ادارة معلومات الطاقة اليوم ان مخزونات النفط الخام الامريكية انخفضت بشكل غير متوقع الاسبوع الماضى حيث انخفضت الواردات وارتفع مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات التقطير، وانخفض مخزونات النفط الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 16 فبراير، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 1.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ، أوكلاهوما انخفضت 2.7 مليون برميل، انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

Advertisements

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي النفط الخام انخفض بمقدار 329 ألف برميل يوميا، وانخفضت معدلات تشغيل معامل التكرير بمقدار 1.7 نقطة مئوية لتصل إلى 88.1٪ من إجمالي الطاقة، وانخفضت مخزونات البنزين إلى 261،000 برميل.

إقرأ ايضا البنك المركزي الأوروبي يوزع صافي ارباحة على البنوك المركزية ال19 في أوروبا