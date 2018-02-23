ارتفاع اسعار الذهب عند التسوية تزامناً مع هبوط اسعار الدولار

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سجلت اسعار الذهب مساء أمس الخميس ارتفاعاً طفيفاً ، بالتزامن هبوط سعر الدولار الأمريكي، وقد تعرض المعدن النفيس في الفترة الأخيرة إلى الهبوط وذلك مع ارتفاع سعر الدولار، وذلك بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي والذي أبدي تفاؤل شديد بشأن معدل النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما تسبب تحول الدولار الأمريكي للهبوط وذلك بعد 4 أيام علي التوالي من المكاسب دعم كبير للذهب، ولكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قويه.

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كما صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل ليصل نسبة 0.1%، وهو ما يساوي 60 سنتا ليصل إلى 1332,7 دولار عند نهاية التسوية.

وفي تمام الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، سجل سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 0.5% إلى 1331,7 دولار.

وفي نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بحوالي ما يقرب من 0.3% إلى 89,745 دولار.

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