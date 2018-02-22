الجندي: المواطن شعر بتراجع الأسعار خلال شهر يناير بسبب انخفاض التضخم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التنمية المحلية “أبو بكر الجندي” حيث صرح قائلاً “المواطن المصري قد شعر بتراجع حقيقي في أسعار السلع الغذائية خلال شهر يناير السابق عام 2018”.

وأضاف الوزير أن التضخم الاقتصادي الشهري في الأسعار قد سجل بالسلب خلال الشهر السابق مما يدل على أن الأسعار قد تراجع بشكل فعلي، وأكدت البيانات الصادرة عن “جهاز التعبئة العامة والإحصاء” أن معدلات التضخم الاقتصادي الشهري قد سجلت معدل بالسلب بنسبة -0,2% خلال الشهر الثاني على التوالي.

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ويتم قياس معدلات التضخم الاقتصادي بمعدلات الزيادة في الأسعار، وأضاف وزير التنمية المحلية أن تراجع الأسعار قد انخفضت، ولكن هذا يعني أن معدلات الزيادة في الأسعار قد بدأت في التراجع.

وأكد على أن معدلات التضخم الاقتصادي حينما تحقق معدلات سالبة فهذا لا يعني أن الأسعار نفسها قد تراجعت، وهو ما جرى خلال شهر يناير السابق لعام 2018، بسبب تراجع أسعار بعض “الخضروات”.

وجاء تصريحات وزير التنمية المحلية خلال جلسة الحوار المجتمعي الذي تم عقده مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من أجل إعداد خطة للتنمية المستدامة متوسطة المدى خلال عامها الأول.

وقد أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي السنوية في أسعار المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية خلال الشهر السابق من نسبة 22,3% ليسجل نسبة 17% ليعد بذلك أقل مستوى للتضخم في الأسعار منذ شهر أكتوبر لعام 2016.

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