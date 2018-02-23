استقرار واضح في أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة تباين ملحوظ، وذلك خلال التعاملات في سوق العبور للجملة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم إلى 3 جنيهات بعد أن كان سعرها 3.25 جنيه، وسجل الخيار 4.50 جنيه وكيلو البطاطس 2.50 جنيه.

كما وصل سعر الكوسة خلال تعاملات اليوم 3.75 جنيه، والخيار البلدي نحو 4 جنيهات والبصل 3.75 جنيه، وذلك بعد الارتفاع الأخير الذي سجله بقيمة 25 قرش، ووصل سعر الفاصوليا اليوم إلى 12 جنيه بعد أن ارتفع سعر الكيلو بقيمة جنيه واحد، وكذلك وصل سعر الكراث إلى 3 جنيه.

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أما بالباذنجان الأبيض، فقد سجل اليوم سعر 5 جنيه، والباذنجان الرومي سجل سعر 3.50 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي سعر 4.50 جنيه، بعد أن تراجع سعره بقيمة 50 قرش، ووصل سعر الفلفل الرومي البلدي إلى 6.50 جنيه والفلفل الألون سجل اليوم سعر 11 جنيه، والجزر سعر 2.50 جنيه والملوخية 5 جنيه ووصل سعر البسلة إلى 5 جنيهات.

ووصل سعر اللفت خلال تعاملات اليوم في السوق إلى 120 قرش، والبطاطا سجلت اليوم 2 جنيه والقلقاس سجل سعر 5 جنيه، ووصل سعر القرنبيط إلى 2 جنيه وسعر البروكلي إلى 5 جنيه.

وقد مرت أسعار الفواكة خلال تعاملات اليوم باستقرار واضح، حيث وصل سعر البرتقال السكري خلال تعاملات اليوم إلى 4.50 جنيه، وسجل البرتقال البلدي 4 جنيه، أما البرتقال أبو صرة، فقد وصل سعره اليوم إلى 5.50 جنيه، ووصل سعر الكانتلوب إلى 6.50 جنيه وسعر الرمان إلى 12 جنيه، وسجلت الجوافة سعر 6 جنيه، والفراولة سجلت سعر 7.50 جنيه، أما التفاح الأمريكي فقد وصل سعره اليوم إلى 23 جنيه وسجلت الكاكا اليوم سعر 10 جنيه، ووصل سعر التفاح جولدن اليوم إلى 20 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الجريب فروت فقد سجل اليوم ما بين 2 وحتى 4 جنيه، والليمون الأضاليا سجل اليوم 6 جنيه أما الليمون البلدي فقد وصل سعره إلى 7.50 جنيه، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيه وسعر البلح الثلاجة اليوم سجل 7 جنيه.

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