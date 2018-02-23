ارتفاع صادرات أمريكا يتسبب في تراجع النفط خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار النفط انخفاض ملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة، الجدير بالذكر أن هذا التراجع كان نتيجة متوقعة للارتفاعات التي قد طرأت على صادرات الخام الأمريكية، والتي ظهرت خلال الفترة الأخيرة لتطغي على الانخفاضات التي مرت بها المخزونات لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم.

حيث وصل سعر الخام خلال تعاملات اليوم في غرب تكساس الأمريكي إلى سعر 62.70 دولار للبرميل الواحد للعقود الآجلة، وبذلك يكون سعر الخام قد سجل انخفاض بقيمة 7 سنت، وذلك بالمقارنة بين هذا السعر وبين سعر آخر تسوية.

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ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 66.28 دولار كسعر للبرميل الواحد في العقود الآجلة، وبالتالي تكون قيمة التراجع الذي سجلها الخام قد وصلت إلى 11 سنت.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من تلك الانخفاضات، إلا أن الخام الأمريكي لايزال بصدد الارتفاع على مدار الأسبوع، مع توقعات بوصول الارتفاعات إلى نحو 1.7%، والبرنت بنحو 2.2%، وبالتالي يمكن للخامين أن يتمكنا من الوصول إلى ثاني مكسب أسبوعي لهم، وذلك بعد الانخفاضات والخسائر التي شهدتها تعاملات أول الشهر.

الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي شهدتها الأسعار خلال تعاملات اليوم قد جاءت بعد الارتفاعات التي حققتها تعاملات الخام، وذلك بالنسبة للجلسة السابقة، حيث أعلنت إدارة ملعومات الطاقة الأمريكية خلال التقارير التي نشرتها سابقا، أن قيمة التراجع في مخزون الولايات المتحدة من الخام قد سجلت 1.6 مليون برميل، وذلك في يوم 16 فبراير.

حيث وصلت قيمة المخزون في هذا اليوم بعد الانخفاض الذي حققه إلى 420.48 مليون برميل، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الإقبال على الطالب، والذي يتناسب مع انتهاء فترة الشتاء.

ووفقا للبيانات الأخيرة التي نشرتها إدارة ملهومات الطاقة، فإن قيمة الصادرات الأمريكية من الخام قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتسجل أقل من المليونين برميل بقليل يوميا، حيث تمكنت القيمة بذلك من الاقتراب من 2.1 مليون برميل وهو المستوى القياسي الذي سجلته في أكتوبر.

ويعمل هذا الارتفاع بشكل كبير على خفض قيمة الواردات، حيث تتراجع القيمة إلى أقل من 5 مليون برميل يوميا، ويعد هذا المستوى هو الأقل، وذلك منذ أن تم البدء في تدوين البيانات وذلك منذ عام 2001.

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