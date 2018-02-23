استقرار واضح في أسعار الأسماك واللحوم خلال تعاملات اليوم

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شهدت بعض أصناف الأسماك استقرار واضح اليوم خلال التعاملات في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الكيلو من سمك البلطي ما بين 20 و 22 جنيه، ووصل سعر المتوسط إلى 17 وحتى 19 جنيه، بينما سجل البلطي من النوع الأسواني 27 جنيه للكيلو.

ووصل سعر السبيط ما بين 70 وحتى 100 جنيه وسعر الثعابين ما بين 90 وحتى 125 جنيه، بينما وصل سعر كيلو البياض البلدي خلال تعاملات اليوم إلى ما بين 30 وحتى 35 جنيه، وسعر البياض الخليجي قد سجل اليوم سعر 20 جنيه.

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أما بالنسبة للبوري كبير الحجم فقد سجل اليوم مت بين 42 وحتى 48 جنيه، وسجل البوري المتوسط الحجم اليوم ما بين 32 وحتى 38 جنيه، ووصل سعر البياض البلدي اليوم إلى ما بين 29 وحتى 35 جنيه، ووصل سعر الجمبري نمرة 3 اليوم إلى 120 جنيه.

بينما سجل سعر الجمبري نمرة 2 اليوم 90 جنيه وسعر الجمبري نمرة 1 وصل إلى 280 جنيه، بينما سجل سعر سمك الماكريل اليوم 35 جنيه، ووصل سعر البربون المجمد إلى 27 جنيه، أما السردين فقد سجل 25 جنيه والمركونة المجمدة فقد سجل 30 جنيه والمرجان المجمد تراوح سعره اليوم ما بين 23 وحتى 27 جنيه، والجمبري المجمد سجل اليوم ما بين 50 وحتى 80 جنيه، أما بالنسبة لسعر الكابوريا، فقد وصل اليوم إلى ما بين 62 وحتى 100 جنيه.

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أما بالنسبة لأسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم، فقد شهدت الأسعار استقرار واضح خلال التعاملات، حيث وصل سعر الكيلو من اللحوم الكندوز إلى 110 جنيه، وذلك بالنسبة لمحافظة مطروح، أما في الجيزة فقد وصل سعر الكيلو إلى 135 جنيه، وسجل لحم الضأن في الجيزة سعر 135 جنيه.

أما في مطروح، فقد سجل سعر الكيلو 120 جنيه، ووصل سعر البتلو في أسوان اليوم إلى 110 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو في السويس 165 جنيه وسجل سعر الكيلو في قنا نحو 130 جنيه خلال تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، وصل سعر الكيلو من اللحم الكندوز الصغير بالمنيا إلى 105 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو في الإسكندرية 130 جنيه، ووصل سعر البتلو خلال تعاملات اليوم في محافظة بورسعيد إلى نحو 105 جنيه بالعظم، ووصل سعر الكيلو في الجيزة إلى 90 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو في المنوفية اليوم 120 جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو الضأن بالعظم، فقد سجل في الدقهلية خلال تعاملات اليوم 95 جنيه، ووصل سعره في الجيزة إلى ما بين 120 وحتى 150 جنيه، أما بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، فقد وصل سعر الكيلو خلال تعاملات اليوم إلى 155 جنيه.

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