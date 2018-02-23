توقعات بارتفاع كبير لسعر اليورو مقابل الدولار خلال عام

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أكد خبير اقتصادي على ارتفاع العملة الأوروبية لتصل إلى 1.30 دولار خلال العام الجاري، وهذا مع قرار البنك المركزي بخفض التحفيز النقدي، حيث أكد رئيس اقتصاد منطقة اليورو فى بنك” UBS” أنه في نفس الوقت الذي يتجه فيه برنامج التيسير الكمي في البنك المركزي الأوروبي إلى الإنتهاء، بينما تركز الأسواق على زيادة سعر الفائدة.

وفي شهر يناير الماضي بدأ البنك المركزي الأوروبي فى تخفيض مشترياته من السندات بحوالي 30 مليار دولار وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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وأكد “ريكاردوا جارسيا” أنه يتوقع زيادة تدريجية في أسعار اليورو حتى تصل إلى 1.30 دولار خلال ال 12 شهر القادمة وخاصة وأن الإقتصاد العالمي في حالة قوية في الوقت الحالي.

كما أضاف “ستيفن غالو” والذي يشغل منصب رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك ” أوف مونتريال” أن العملة الأوروبية سوف تصل إلى هذه التوقعات في نفس نفس الفترة المتوقعة، مؤكداً أن الانتخابات الإيطالية سوف تفرض انخفاضاً للعملة الأوروبية ولكن هذا سوف ينتهي عند تولي الحكومة الجديدة سلطة البلاد.

ومن المفترض أن تُجرى الإنتخابات البرلمانية في إيطاليا في شهر مارس المقبل.

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