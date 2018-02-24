الدولار يحقق أعلى ارتفاع له مقابل سلة العملات منذ 3 سنوات

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ارتفع الدولار مقابل سلة رئيسية من العملات الجمعة، مما وسع من انتعاشه من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنسبة 0.12 فى المائة ليصل الى 89.847 بعد ان وصل الى ادنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وهو 88.253 فى 16 فبراير.

وساهم ارتفاع العائد على السندات الأمريكية واجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في يناير، والذي أعطى توقعات متفائلة نسبيا، مؤشر كسب 0.8 في المئة هذا الاسبوع، وتراجع اليورو مقابل الدولار تحت ضغط من العملة الامريكية وسط حذر المستثمرين قبل معرفة ما ستكون عليه نتائج الانتخابات العامة فى ايطاليا يوم 4 مارس.

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وانخفض الدولار النيوزلندي مع رهان المستثمرين بأن نيوزيلندا ستحافظ على سياستها النقدية عند مستويات قياسية منخفضة مع استمرار الولايات المتحدة في التشديد، وارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في كندا انخفض بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين.

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