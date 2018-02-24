ارتفاع الدولار يتسبب في أعلى خسارة أسبوعية للذهب هذا العام

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انخفض الذهب يوم الجمعة وتوجه لأكبر خسارة أسبوعية خلال شهرين ونصف حيث ارتفع الدولار من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، وبحلول الساعة 1837 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المئة ليصل الى 1328.74 دولار للأونصة، في الجلسة الخامسة في ست جلسات.

وانخفض المعدن الأصفر 2.40 دولار، أو 0.2 في المئة، في العقود الآجلة الأمريكية إلى 1330.30 $ للأوقية، وانخفضت اسعار الاسهم الفورية بنسبة 1.4 فى المائة هذا الاسبوع، اكبر خسارة اسبوعية منذ بداية ديسمبر.

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ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 16.51 دولار للأوقية، بانخفاض 0.9 بالمئة خلال الأسبوع، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة الى 995.80 $ للأونصة، لكنه انخفض بنسبة 0.6 في المئة في الأسبوع. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المئة الى 1046.60 دولار للأونصة.

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